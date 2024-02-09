Два пассажира погибли при падении самолета на автотрассу в США

Скриншот видео Два человека погибли при падении пассажирского самолета Bombardier Challenger 604 на автотрассу под Нейплсом в американском штате Флорида 9 февраля, сообщает CBS со ссылкой на правоохранителей и представителей местного аэропорта.
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