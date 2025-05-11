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Кузнецова о сотрудничестве Рублева и Сафина: «Отсутствие результатов на начальном этапе – это нормально»

Кузнецова о сотрудничестве Рублева и Сафина: «Отсутствие результатов на начальном этапе – это нормально»

Они начали работать в начале грунтового сезона. «Вы спрашивали мое мнение о сотрудничестве Андрея Рублева и Марата Сафина.

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