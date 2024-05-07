За бесплатную юрпомощь клиенты поставят оценки

Бесплатную юридическую помощь в России будут оказывать по единому стандарту. Имеющие на нее право могут обращаться к юристам, адвокатам и нотариусам, в том числе частным, в любой удобной форме — лично, по телефону, интернету, почте, включая электронную.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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