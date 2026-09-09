GOLD WEEKLY OUTLOOK — NOW WE WAIT FOR THE REACTION Micro Gold Futures COMEX_MINI:MGC1! DWoodz Gold finally broke out of the consolidation range we've been watching, and now we're sitting at a pretty important decision point.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым