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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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При участии в онлайн-голосовании начислят баллы

При участии в онлайн-голосовании начислят баллы

По программе «Миллион призов» баллы можно обменять на скидки Во время голосования на выборах Президента России в марте 2024 года москвичам снова предложат стать участниками программы «Миллион призов», то есть получить баллы и обменять их на скидки в магазинах, оплатить проезд в транспорте или потратить на благотворительность.

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