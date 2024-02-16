При участии в онлайн-голосовании начислят баллы

По программе «Миллион призов» баллы можно обменять на скидки Во время голосования на выборах Президента России в марте 2024 года москвичам снова предложат стать участниками программы «Миллион призов», то есть получить баллы и обменять их на скидки в магазинах, оплатить проезд в транспорте или потратить на благотворительность.