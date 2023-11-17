Врач развеял мифы о винной диете

Так называемая винная диета действительно может помочь избавиться от лишнего веса, однако эффект от нее будет недолгим, предупредил гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.
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