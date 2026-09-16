В Лианозове пенсионерам рассказали о кибербезопасности

В управе района Лианозово прошла профилактическая встреча с пенсионерами на тему кибербезопасности. Заместитель председателя Общественного совета Константин Кузнецов совместно с сотрудниками УВД по СВАО рассказал, как не попасться на уловки мошенников.
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