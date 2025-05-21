Франция в качестве куратора и спонсора киевского режима возглавила западную партию войны.РИА Новости сообщили, что данное заявление на брифинге сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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