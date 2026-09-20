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Царьград

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ЦИК сообщила о явке 34,49% в Марий Эл за два дня выборов

ЦИК сообщила о явке 34,49% в Марий Эл за два дня выборов

В Марий Эл за два дня выборов в Госдуму проголосовали 34,49% избирателей. Дистанционно через интернет свои голоса отдали 69 946 человек.

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