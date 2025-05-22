Эксперт дал советы по выбору загородного дома для комфортной жизни

Люди покупают и снимают в аренду загородные дома по целому ряду причин. О том, на что обратить внимание при выборе и как найти идеальный дом, «Известиям» рассказал руководитель отдела продаж КП «Папушево Парк» Владислав Бунин 22 мая.
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