Видео: китайские солдаты тренируются сражаться с дронами

Китайский солдат отражает атаку дрона / © CCTV7 Кадры демонстрируют, насколько острой стала необходимость борьбы беспилотными летательными аппаратами, оснащенными камерой и передающими видео в реальном времени на устройство пилота.
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