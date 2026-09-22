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Царьград

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Марко Рубио потребовал решить проблему ударов Украины по судам США

Марко Рубио потребовал решить проблему ударов Украины по судам США

Глава Госдепартамента Марко Рубио обсудил необходимость решения проблемы ударов Украины по судам, связанным с США.

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