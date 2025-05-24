Ролан Гаррос. Расписание 25 мая. Соболенко в 13:00 мск сыграет с Рахимовой, турнир начнут Шнайдер, Павлюченкова, Потапова, Блинкова, Сафиуллин

На главном корте матчи начнутся в 13:00 по московскому времени, на всех остальных – в 12:00. На Корте Филиппа Шатрие запланированы следующие матчи: Арина Соболенко (1) – Камилла Рахимова; Анастасия Павлюченкова – Циньвэнь Чжэн (8); Лоренцо Музетти (8) – Янник Ганфманн (Q); не ранее 21:15 – Бен Шелтон (13) – Лоренцо Сонего.