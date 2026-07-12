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Наш потерянный мир

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Иран наносит серию ударов по объектам США на Ближнем Востоке

Иран наносит серию ударов по объектам США на Ближнем Востоке

Иран наносит удары по объектам США на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Press TV. По информации телеканала, Иран приступил к нанесению серии ударов по объектам, которые принадлежат Соединённым Штатам в регионе.

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