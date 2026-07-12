Иран наносит серию ударов по объектам США на Ближнем Востоке

Иран наносит удары по объектам США на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Press TV. По информации телеканала, Иран приступил к нанесению серии ударов по объектам, которые принадлежат Соединённым Штатам в регионе.
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