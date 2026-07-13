⚖️ В Севастополе осудили группу лжеремонтников, обманувших пенсионеров на 5,8 млн рублей Шестеро участников организованной группы под видом сотрудников ремонтной фирмы похищали деньги у жителей города.
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⚖️ В Севастополе осудили группу лжеремонтников, обманувших пенсионеров на 5,8 млн рублей Шестеро участников организованной группы под видом сотрудников ремонтной фирмы похищали деньги у жителей города.