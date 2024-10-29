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Богомаз: ПВО сбила в Брянской области беспилотник ВСУ

Богомаз: ПВО сбила в Брянской области беспилотник ВСУ

Глава Брянской области Александр Богомаз проинформировал о том, что в ночь со вторника на среду боевики Вооружённых сил киевского режима попытались атаковать областную территорию при помощи боевого дрона.

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