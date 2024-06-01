Российский фигурист Гришин будет выступать за Францию

16-летний спортсмен уже получил открепление от ФФККР.Pr Scr youtube.com/@user-ln9vw5em2q--> Российский фигурист Даниил Гришин получил открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и собирается продолжить карьеру во Франции.