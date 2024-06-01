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Российский фигурист Гришин будет выступать за Францию

Российский фигурист Гришин будет выступать за Францию

16-летний спортсмен уже получил открепление от ФФККР.Pr Scr youtube.com/@user-ln9vw5em2q--> Российский фигурист Даниил Гришин получил открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и собирается продолжить карьеру во Франции.

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Комментарии
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Ратник Ратник
Надеюсь, это юное дарование сдало российский паспорт на границе, при выезде в &quot;райский европейский сад&quot;?
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16 час.

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