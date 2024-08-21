В ней много селена и фосфора: названа сама полезная для человека рыба Юлия ЧелкановаНедавние исследования в области питания подтвердили, что регулярное употребление рыбы благоприятно сказывается на здоровье человека.
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