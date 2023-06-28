Спички - не игрушка

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  • Алексей Смирнов
    Пригожин это и есть ошибка, только это ошибка Путина, с самого начала создания чвк.Сошёл с "дистанци...
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    Пригожин предатель и трус. введя наёмников в Ростов он прикрывался местными жителями. как это сейчас делают укрофашис..."Пригожин спас Пу...

"Пригожин спас Путина от путча": Основные версии марш-броска "Вагнера"

"Пригожин спас Путина от путча": Основные версии марш-броска "Вагнера"

"Родина застыла в нескольких сантиметрах от края пропасти", – кричали во время похода ЧВК "Вагнер" на Москву все СМИ, призывая Пригожина одуматься.

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