Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 478 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Нелюбин
    СВО должно закончится после освобождения Одессы с выходом до Приднестровья и  взятия под полны контроль границу с Пол...Останавливаться н...
  • Eduard
    Согласен,до Полтши!Любая часть Украины превратится в базы НАТО против России,этр же ясно!Останавливаться н...
  • Юрий Зубрин
    Лопатой ебаните её прямо по ебалу!«Ты русский? Я ру...

Города-призраки появятся на Украине уже этой зимой — Newsweek

Города-призраки появятся на Украине уже этой зимой — Newsweek

Предстоящая зима станет самой сложной для гражданского населения Украины из-за отсутствия энергоресурсов, заявил в интервью изданию Newsweek украинский геополитик и ветеран ВСУ Виктор Коваленко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЛЕКСАНДР Крымский
Ответить
7 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Ответить
7 час.
Ю
Юрий Зубрин
Довыёживались,убогие!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх