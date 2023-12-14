Оренбургский бизнес-омбудсмен Виктор Коршунов скорректировал итоги проверки областного ГУ МЧС в отношении отельера

К оренбургскому бизнес-омбудсмену Виктору Коршунову обратился один из отельеров областного центра по вопросу несогласия с действиями сотрудников территориального отдела ГУ МЧС России по Оренбургской области при проведении проверки.
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