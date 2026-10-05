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Кросби: «Отношусь к Овечкину с огромным уважением. За эти годы у нас было немало жарких битв»

Кросби: «Отношусь к Овечкину с огромным уважением. За эти годы у нас было немало жарких битв»

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби отреагировал на заявление капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который в понедельник объявил, что сезон-2026/27 станет для него последним в НХЛ.

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