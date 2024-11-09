Кажется это «котел». ВС РФ режут нациков по живому и обходят Торецк: Карта специальной военной операции на Украине на 9 ноября 2024 года Юлия СоколоваУже несколько месяцев бои за Торецк продолжаются с неослабевающим ожесточением.