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Иркутск Сегодня

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Успех из Сибири: иркутский бренд украшений Olafa победил на конкурсе «Знай наших»

Иркутский бренд украшений из авторского стекла Olafa вошел в число победителей четвертого сезона конкурса растущих российских брендов «Знай наших».

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