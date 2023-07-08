Из-за дождевого паводка в реках Ангара, Иркут и Ушаковка в нескольких округах Иркутска ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС).
В двух округах Иркутска ввели режим ЧС из-за повышения уровня рек
Комментарии
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ФЮ
Фаина Юсупова
Почему в некоторых краях в Советское время строили заграждения от половодьях рек,а теперь этого не делают?Я прожила в Средней Азии 15лет и у нас ограждали от реки нашей бурной это нас как-то спасало.Когда весна,так с гор потоком шла таяющая вода из-за снега.У нас река поднималась очень сильно.Наш посёлок страдал из-за этого,а дамбы около реки нас немного спасали.Да,всё не огородишь,но хоть что-то спасёшь.
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