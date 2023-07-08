В двух округах Иркутска ввели режим ЧС из-за повышения уровня рек

ФЮ

Фаина Юсупова

Почему в некоторых краях в Советское время строили заграждения от половодьях рек,а теперь этого не делают?Я прожила в Средней Азии 15лет и у нас ограждали от реки нашей бурной это нас как-то спасало.Когда весна,так с гор потоком шла таяющая вода из-за снега.У нас река поднималась очень сильно.Наш посёлок страдал из-за этого,а дамбы около реки нас немного спасали.Да,всё не огородишь,но хоть что-то спасёшь.