Замок в Грязи и квартира в Бутово: как новый закон об арестах ударит по иноагентам Юлия ЧелкановаС 1 сентября 2026 года в России вступает в силу закон, позволяющий накладывать арест на имущество граждан, покинувших страну и совершивших административные правонарушения против интересов РФ.