Замок в Грязи и квартира в Бутово: как новый закон об арестах ударит по иноагентам Юлия ЧелкановаС 1 сентября 2026 года в России вступает в силу закон, позволяющий накладывать арест на имущество граждан, покинувших страну и совершивших административные правонарушения против интересов РФ.
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