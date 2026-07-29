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Замок в Грязи и квартира в Бутово: как новый закон об арестах ударит по иноагентам

Замок в Грязи и квартира в Бутово: как новый закон об арестах ударит по иноагентам

Замок в Грязи и квартира в Бутово: как новый закон об арестах ударит по иноагентам Юлия ЧелкановаС 1 сентября 2026 года в России вступает в силу закон, позволяющий накладывать арест на имущество граждан, покинувших страну и совершивших административные правонарушения против интересов РФ.

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