УФСИН до захвата заложников сообщило в репортаже о хорошей охране СИЗО №1

УФСИН по Ростовской области незадолго до захвата заложников в СИЗО №1 в Ростове-на-Дону отчиталось о хорошей работе охраны изолятора, опубликовав 10 июня на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте» фоторепортаж.