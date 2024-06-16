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УФСИН до захвата заложников сообщило в репортаже о хорошей охране СИЗО №1

УФСИН до захвата заложников сообщило в репортаже о хорошей охране СИЗО №1

УФСИН по Ростовской области незадолго до захвата заложников в СИЗО №1 в Ростове-на-Дону отчиталось о хорошей работе охраны изолятора, опубликовав 10 июня на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте» фоторепортаж.

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