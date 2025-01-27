Российские войска усиливают контроль в районе Красноармейска и Дзержинска.

Российские силы концентрируются на пресечении логистики ВСУ в Красноармейске и Дзержинске. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о расширении контроля в Курахово и освобождении важных укреплений на южнодонецком направлении.
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