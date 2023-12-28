Что по поводу переговоров?

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Видимо нашему правительству понравилось воевать , теряя своё население . Россия дала статус и республики и даже страны . хохлам . Так вот как дала так и взять обязана и не надо раскручивать народ на переговоры с дебилами . Их надо выгнать туда куда они стремились и никак иначе . Эта земля наша и оставлять здесь ни при каких условиях фашистов и их агентов нечего . Если кто-то задумает любое не объяснимое соглашение , то как всегда допустит огромнейшую ошибку . И мне не понятно , кто это даже в мыслях имеет Уже отдали столько земли и энерго ресурсов , то наши предки в могилах шевелятся проклиная активистов и откровенных вредителей страны . Если они о себе не думают , так о потомках подумали бы . И пора заняться Беренговым и Баренцевым морями