“Лучшая Dragon Age, в которую я только играл”: Ветеран BioWare Марк Дарра похвалил ра...

“Лучшая Dragon Age, в которую я только играл”: Ветеран BioWare Марк Дарра похвалил разработчиков Dragon Age: The VeilguardДарра больше не является сотрудником BioWare, но был вовлечен в производство Dragon Age: The Veilguard в качестве внешнего консультанта.
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