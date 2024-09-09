Подвиг лейтенанта Круглика помог навести понтонную переправу через реку

Минобороны продолжает рассказывать о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции - командира взвода связи, лейтенанта Антона Круглика и рядового Платона Абдимаханова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии