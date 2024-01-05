МИД: на Украине находятся более тысячи "колл-центров", занимающихся вымогательством

На территории Украины находятся тысячи "колл-центров", занимающихся вымогательством. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов.
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