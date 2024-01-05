МИД: на Украине находятся более тысячи "колл-центров", занимающихся вымогательством

Влад Владимиров

Эти вычурные хохлы лишь на подобное то и способны... А потом ещё и удивляются за что они у русских, вдруг, вызывают тошноту... Привыкшие к халявам, они больше не на что не годны...Увидев где-нибудь хохла хочет сразу же ему послать наше смачное "тьфу"...