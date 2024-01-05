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МИД: на Украине находятся более тысячи "колл-центров", занимающихся вымогательством

МИД: на Украине находятся более тысячи "колл-центров", занимающихся вымогательством

На территории Украины находятся тысячи "колл-центров", занимающихся вымогательством. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Эти вычурные хохлы лишь на подобное  то и способны... А потом ещё и удивляются за что они у русских, вдруг, вызывают тошноту... Привыкшие к халявам, они больше не на что не годны...Увидев где-нибудь хохла хочет сразу же ему послать наше смачное &quot;тьфу&quot;...
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