Снайпер 42-й дивизии рассказал о ликвидации двух бойцов ВСУ в районе Работина

В районе населенного пункта Работино Запорожской области старший снайпер 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» с позывным «Ветка» успешно уничтожил двух снайперов ВС Украины, которые меняли позицию.
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