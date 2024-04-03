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Снайпер 42-й дивизии рассказал о ликвидации двух бойцов ВСУ в районе Работина

Снайпер 42-й дивизии рассказал о ликвидации двух бойцов ВСУ в районе Работина

В районе населенного пункта Работино Запорожской области старший снайпер 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» с позывным «Ветка» успешно уничтожил двух снайперов ВС Украины, которые меняли позицию.

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