ATACMS по России и эскалация: Байден делает ставку на сдерживание Трампа

ВАШИНГТОН, 21 ноября, ФедералПресс. При принятии решения о поставках ракет ATACMS в Украину Джо Байден действовал с учетом политической стратегии, направленной на усложнение будущего президентского срока Дональда Трампа.
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