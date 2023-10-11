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Концессия по Рудакову: имущество Рыбинска может быть пущено с молотка?

Концессия по Рудакову: имущество Рыбинска может быть пущено с молотка?

В ходе расследования The Moscow Post коррупционной истории в Рыбинске, в которой фигурировали вице-мэр Иван Дубино и депутат Виктор Тамаров выяснились факты свидетельствующие о том, что "Теплоэнерго" набирало кредитов в сомнительных банках, по которым не могло отвечать.

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