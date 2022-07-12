ТехРосИнфо

26 874 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лагуткин
    Ты меня СБУ пугать взялся? У меня несколько родственников погибло в ВОВ при освобождении территории, называемой тепер...Информируете враг...
  • Татьяна Романова
    Наш человек!)))Лучше бы они не д...
  • Александр
    Почему может? Стал!Washington Post: ...

Хакер RaHDIt: офис Зеленского «помог» пленить ВСУ под Мариуполем

Хакер RaHDIt: офис Зеленского «помог» пленить ВСУ под Мариуполем

Хакер из группы RaHDIt («Злые русские хакеры») анонимно рассказал, что окружение и последующая сдача в плен большой группировки украинских сил неподалеку от Мариуполя стали возможными из-за жесткого указания киевских властей не сдавать город.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх