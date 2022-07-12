Хакер RaHDIt: офис Зеленского «помог» пленить ВСУ под Мариуполем

Хакер из группы RaHDIt («Злые русские хакеры») анонимно рассказал, что окружение и последующая сдача в плен большой группировки украинских сил неподалеку от Мариуполя стали возможными из-за жесткого указания киевских властей не сдавать город.
Хакер из группы RaHDIt («Злые русские хакеры») анонимно рассказал, что окружение и последующая сдача в плен большой группировки украинских сил неподалеку от Мариуполя стали возможными из-за жесткого указания киевских властей не сдавать город.
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