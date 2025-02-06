Криптобиржа CoinEx проведет акцию для P2P-трейдеров

Криптовалютная биржа CoinEx объявила о запуске бонусной кампании для участников P2P-торговли. Промоакция продлится с 8 по 22 февраля 2025 года (UTC+3) и будет доступна как для новых, так и для действующих клиентов платформы.
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