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Почему Россия может согласиться продлить «энергетическое перемирие» еще на месяц 

Почему Россия может согласиться продлить «энергетическое перемирие» еще на месяц 

Не стоит удивляться, если Москва согласится на продление моратория на удары по энергетическим объектам ещё на месяц.

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