В США допустили атаку Израиля на ядерные объекты Ирана

Разведка США предупредила, что Израиль может нанести удары по ядерным объектам Ирана в 2025 году. Об этом написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, знакомых с докладами разведслужб.
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