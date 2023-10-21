Глава Евросовета Мишель встретился с президентом Палестины Аббасом в Каире

Глава Европейского совета Шарль Мишель на полях каирского саммита мира провел встречу с президентом Палестины Махмудом Аббасом, где заявил об отсутствии альтернативы миру между противоборствующими сторонами.
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