Прокуратура добилась возврата помещения техникуму в Братске

Прокуратура Братска провела проверку соблюдения законодательства в сфере аренды нежилых помещений. По итогу братскому техникуму вернули нежилое помещение, которое было неправомерно передано в аренду юридическому лицу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии