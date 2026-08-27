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Полицейскийлар Татарстанда үсмерләр ни өчен наркоҗинаятьләр кылуы турында сөйләде

Үсмерләр тиз арада акча эшләргә һәм җәзадан котылып калырга өметләнеп наркотиклар белән бәйле җинаятьләр кылырга мөмкин.

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