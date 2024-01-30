´Время любить - время думать´. В Каменской школе прошло межведомственное мероприятие, посвященное теме отношений.

В Каменской средней школе прошло межведомственное мероприятие ´Время любить - время думать´. С целью обсуждения ряда вопросов и проблем, касающихся каждого подростка, школу посетили священнослужитель православной церкви, иерей Андрей Коляда и медработники Бобруйской городской поликлиники №2: врач подросткового кабинета В.