´Время любить - время думать´. В Каменской школе прошло межведомственное мероприятие, посвященное теме отношений.

В Каменской средней школе прошло межведомственное мероприятие ´Время любить - время думать´. С целью обсуждения ряда вопросов и проблем, касающихся каждого подростка, школу посетили священнослужитель православной церкви, иерей Андрей Коляда и медработники Бобруйской городской поликлиники №2: врач подросткового кабинета В.
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