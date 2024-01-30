Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Свежие комментарии

´Время любить - время думать´. В Каменской школе прошло межведомственное мероприятие, посвященное теме отношений.

´Время любить - время думать´. В Каменской школе прошло межведомственное мероприятие, посвященное теме отношений.

В Каменской средней школе прошло межведомственное мероприятие ´Время любить - время думать´. С целью обсуждения ряда вопросов и проблем, касающихся каждого подростка, школу посетили священнослужитель православной церкви, иерей Андрей Коляда и медработники Бобруйской городской поликлиники №2: врач подросткового кабинета В.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх