ХАМАС опубликовало списки иностранцев для выезда из Газы

Палестинское движение ХАМАС опубликовало списки иностранных граждан, которые могут покинуть сектор Газа, сообщила 1 ноября пограничная служба анклава в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
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