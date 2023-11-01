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ХАМАС опубликовало списки иностранцев для выезда из Газы

ХАМАС опубликовало списки иностранцев для выезда из Газы

Палестинское движение ХАМАС опубликовало списки иностранных граждан, которые могут покинуть сектор Газа, сообщила 1 ноября пограничная служба анклава в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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