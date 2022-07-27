«Аякс» из-за интереса «МЮ» поднял цену на Антони с 80 до 100 млн евро. Игрок хочет перейти

«Аякс», вероятно, не продаст вингера Антони в «Манчестер Юнайтед» этим летом. De Telegraaf сообщает, что клуб из Нидерландов не хочет расставаться с 22-летним футболистом по ходу нынешнего трансферного окна, а потом повысил финансовые требования в переговорах с «Манчестер Юнайтед» с 80 до 100 млн евро.