Алла Пугачева выгнала Филиппа Киркорова взашей по требованию ее мужа

Певец Филипп Киркоров продолжает делиться откровениями из своего, прошлого сжигая мосты. Свадьба артиста Филиппа Киркорова и певицы Аллы Пугачевой наделала много шума, но еще сильнее прогремела новость о другом фаворите Примадонны.