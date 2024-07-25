В Барнауле назвали дату и место прощания с писателем Анатолием Кирилиным

Анатолия Владимировича похоронят на Новомихайловском кладбище Прощание с писателем и журналистом Анатолием Кирилиным пройдет в воскресенье, 28 июля, с 11:30 до 13:00 в траурном зале на улице Аносова в Барнауле, сообщает "Атмосфера".