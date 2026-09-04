Наше Ховрино
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Наше Ховрино

19 подписчиков

Бесплатная праздничная программа пройдёт в Грачёвском парке на Клинской 5 сентября

Жителей и гостей Ховрина 5 сентября приглашают на самый теплый праздник нашего района — «С любовью в сердце — любимый мой район».

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