В Хабаровском крае россиянина задержали за поджог станции сотовой связи

Сотрудники ФСБ задержали в Хабаровском крае агента Киева за поджог вышки сотовой связи. Установлено, что мужчина 1989 года рождения, действуя по заланию украинских спецслужб, поджег базовую станцию сотовой связи, в зону покрытия которой входят войсковые части, а также объекты государственного и муниципального значения региона.