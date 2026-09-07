В Хабаровском крае россиянина задержали за поджог станции сотовой связи

Сотрудники ФСБ задержали в Хабаровском крае агента Киева за поджог вышки сотовой связи. Установлено, что мужчина 1989 года рождения, действуя по заланию украинских спецслужб, поджег базовую станцию сотовой связи, в зону покрытия которой входят войсковые части, а также объекты государственного и муниципального значения региона.
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