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Перинчек: Путин загнал Киев в угол, когда предложил переговоры в Турции

Предложение президента Российской Федерации Владимира Путина о возобновлении прямого диалога с Украиной на территории Турции загнало Киев в тупик, считает турецкий историк и политический аналитик Мехмет Перинчек.

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