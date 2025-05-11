Перинчек: Путин загнал Киев в угол, когда предложил переговоры в Турции

Предложение президента Российской Федерации Владимира Путина о возобновлении прямого диалога с Украиной на территории Турции загнало Киев в тупик, считает турецкий историк и политический аналитик Мехмет Перинчек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии